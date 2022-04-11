Стэн Вавринка – Александр Бублик: прогноз Владимира Чаплыгина на игру турнира в Монако

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч первого круга мастерса в Монте-Карло.



Ставка: победа Бублика по эйсам с форой (-3.5) за 1.90.



«Обычно я беру для анализа статистику выступления теннисистов за последний год на тот или ином типе покрытия. Но поскольку Вавринка очень долго был без игровой практике, то приходится брать данные за всю профессиональную карьеру теннисистов.

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Итак, Стэн Вавринка на грунте в среднем за гейм делает 0.42 эйса, а от своих соперников пропускает 0.24. Александр Бублик в среднем за гейм выдает 0.59, а от соперников пропускает 0.21 эйса за гейм.



Как видите, у выступающего под флагом Казахстана российского теннисиста есть преимущество как на своей подаче, так и на приеме чужой. При этом следует учитывать тот факт, что здесь приведены цифры за всю карьеру, а сегодня Вавринка только-только вкатывается на привычный профессиональный уровень. Не думаю, что он будет показывать чудеса спортивной формы», — сказал Чаплыгин.

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