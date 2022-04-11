«Болонья» — «Сампдория»: смотреть прямую трансляцию матча Серии А онлайн, прогнозы

11 апреля состоится матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Болонья» — «Сампдория». Начало встречи — в 21:45 мск. На территории России встречу в прямом эфире можно будет увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Прогноз на матч «Болонья» — «Сампдория» с коэффициентом 2.20.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Поставить на победу «Болоньи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Сделать ставку на викторию «Сампдории» предлагают за 3.44. Ставки на ничейный исход принимаются с коэффициентом 3.48.



Букмекеры сомневаются, что матч «Болонья» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.90.

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