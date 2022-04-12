«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «Вильярреал» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: «Бавария» забьёт в обоих таймах за 1.71.
«В чемпионате Германии «Бавария» нехотя сыграла матч с «Аугсбургом», выиграв со счётом 1:0. Свои три очка взяла и страницу перевернула. «Вильярреал» у себя в чемпионате провёл очень энергозатратный матч с «Атлетиком» из Бильбао. Там много сил было оставлено.
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Наверное, в первом матче «Бавария» недооценила «Вильярреал». По движению игроков, по качеству передачи было видно, что переключиться на всю серьёзность в игре с командой Эмери «Бавария» так и не смогла. Может быть, отсутствие опыта у Нагельсмана, может быть, ещё какие-то причины, но в Испании «Бавария» не была похожа сама на себя.
В Мюнхене «Бавария» будет настроенной, дерзкой, агрессивной и наглой. «Вильярреалу» будет очень сложно. Испанцы вытерпели и выстрадали предыдущий ответный матч в Турине, а в концовке одержали победу. Здесь если «Бавария» включится с первых минут, то «Вильярреалу» будет архисложно. Да, испанцы умеют играть в обороне, у них подобран качественный состав.
Но если у «Баварии» будут работать фланги, а этот мюнхенский каток будет планомерно и правильно переключать передачи, то «Бавария» решит свою задачу. Не просто так же немецкий клуб является одним из фаворитов Лиги чемпионов. Чем-то эта история напоминает противостояние с «Зальцбургом». Правда, австрийцы играют в атаку и этим «Бавария» воспользовалась.
«Баварии» важно забить в первом тайме, чтобы уже во втором дожать и добавить соперника, уплотнив тем самым своё преимущество. «Бавария» наверняка сделает всё возможное, чтобы решить исход противостояния в основное время. Мой прогноз — гол «Баварии» в обоих таймах», — сказал Генич.
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