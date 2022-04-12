«Бавария» — «Вильярреал»: ставка Романа Нагучева на четвертьфинал Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал».



Ставка: «Бавария» подаст минимум 8 угловых за 2.15.



«Бавария» против «Вильярреала». Первый матч «Бавария» проиграла, причём угловые начала подавать лишь во втором тайме. Почему я сразу заговорил об угловых? Это отличительная особенность «Баварии» последних лет. Команда всегда атакует флангами, там есть Гнабри, Сане, Коман. Это футболисты, которые всегда идут до лицевой, подают. Как правило это часто завершается угловым.

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В первой игре на выезде с «Вильярреалом» мюнхенцы наткнулись на отличную подготовку хозяев, которые ничего не давали сделать сопернику. То была одна из худших игр «Баварии». Но две подряд плохие игры «Бавария» не выдаёт, поэтому дома мюнхенцы должны выиграть. Мне сложно предположить, с каким счётом, возможно, потребуется дополнительное время, но то, что дома «Бавария» с первых минут будет атаковать, — это вне сомнений.



В этом матче можно поставить на индивидуальный тотал угловых «Баварии» больше 7.5. Коэффициент больше двойки. Это обычный тотал «Баварии» в любом среднестатистическом матче. Мне кажется, так всё и произойдёт», — сказал Нагучев.



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