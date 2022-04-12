«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз Эдуарда Мора на игру плей-офф Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Бавария» – «Вильярреал».



Ставка: победа «Вильярреала» с форой (+1.5) за 2.25.



«На первый взгляд, явный фаворит – это «Бавария». Но не всё так однозначно. Во-первых, «Бавария» уже не та, которая может разорвать любого соперника, когда всё зависит только от её желания. В последней игре с «Аугсбургом» мюнхенцы только в самом конце добились победы благодаря пенальти. Не сказал бы, что сейчас команда играет с запасом. Такого ощущения при просмотре игр «Баварии» у меня не возникает.

Алексей Андронов дал прогноз на матч «Бавария» — «Вильярреал».

А «Вильярреал» — это серьёзная команда. Самое главное, что у неё есть опытный тренер, который уже завоёвывал еврокубки. Унаи Эмери знает, как играть еврокубковые матчи.



В составе «Вильярреала» очень много опытных футболистов, которые не испугаются давления на «Альянц Арене». Они совершенно спокойно смогут обороняться через контроль мяча. «Вильярреал» очень хорош в этом компоненте, умеет создавать моменты.



Скорее всего, мы не увидим на поле полного доминирования «Баварии». Склоняюсь к тому, что основное время закончится с минимальным перевесом хозяев. Игра перейдёт в овертайм, где «Бавария» соперника дожмёт.



Но в основное время «Вильярреал» не уступит крупно. Я замечу, что на матч Примеры с «Атлетиком» Эмери оставил в запасе весь свой основной состав, на поле вышли 11 футболистов, которые не играли в старте против «Баварии». Ещё и поэтому я думаю, что «Вильярреал» проведёт свою лучшую игру в Мюнхене», — сказал Мор.

Какой канал покажет матч «Бавария» — «Вильярреал»?



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