«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Вильярреал» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 за 2.30.
«Сенсационный результат в первом матче. Его точно никто не ждал. Но «Вильярреал» показал образцовый футбол и должен был выигрывать крупнее. Жаль, что испанцы не забили больше. Удержать преимущество в один мяч будет всё-таки сложновато. «Бавария» настроится и полетит сминать соперника, в этом сомнений нет. Тем более своё поле, поддержка болельщиков.
Алексей Андронов дал прогноз на матч «Бавария» — «Вильярреал».
Мюнхенцы как будто экономили силы и голы в субботу в чемпионате: еле-еле удалось победить «Аугсбург» — 1:0, Левандовски в концовке встречи забил с пенальти. Во вторник «Бавария» выйдет голодной и злой. «Вильярреалу» не позавидуешь.
Но Эмери — опытный тренер, он прекрасно понимает, что ждёт его команду. Он всё донесёт до игроков, а там уже будет зависеть от воплощения. Футболисты у «Вильярреала» тоже с опытом, они выиграли Лигу Европы в прошлом сезоне. Эта команда умеет и терпеть, и контратаковать, что показала в игре с «Ювентусом». Не исключаю, что и в Мюнхене гол от испанского клуба увидим.
Но я сыграю победу «Баварии» через тотал больше 3.5 мяча. Уверен в ставке на девять из десяти. Мюнхенцы и сами способны много забить, и этот соперник может помочь», — сказал Титов.
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