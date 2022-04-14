ПСВ — «Лестер»: ставка Дениса Казанского на матч Лиги конференций

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций ПСВ — «Лестер».
Ставка: проход ПСВ за 1.53.
«В рамках четвертьфинала Лиги конференций «Лестер» едет в гости к ПСВ. Я немного разочарован первой игрой. Мне казалось, что будет много мячей, да и вообще, будет развлекательный матч, так как и «Лестер», и ПСВ горазды играть верха. Не случилось.
Час икс для Хави и надежды Миранчука. Главные интриги Лиги Европы.
Надо взять во внимание то, что с начала февраля ПСВ у себя дома не проигрывает. Бывают и ничьи, но в основном победы, а вот «Лестер» в последних матчах не особенно и блещет. Были проблемы с «Арсеналом», тяжелая игра с «Ренном», была и непростая игра против «МЮ», хотя сейчас против такого соперника играть даже приятно.
Мне кажется, что у ПСВ есть отличные шансы на выход в следующий раунд. Мне бы больше хотелось увидеть там «Лестер» с Бренданом Роджерсом, но всё идёт к тому, что там окажется именно ПСВ», — сказал Казанский.
ПСВ — «Лестер»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Клопп: разрешаю ударить меня, если я когда-нибудь буду недоволен выходом в полуфинал ЛЧ.
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