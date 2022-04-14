ПСВ — «Лестер»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги конференций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ПСВ — «Лестер» в 1/4 финала Лиги конференций сезона 2021/2022.



Ставка: «Лестер» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.50.



«Наверное, центральный матч на этой стадии турнира. Оба клуба достаточно хорошо известны. ПСВ был достаточно близок к тому, чтобы попасть в Лигу чемпионов, но всё-таки уступил в квалификации «Бенфике».

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Сейчас эйндховенцы выдают серию из 6 матчей, в которых вообще не пропускают. Великолепный результат, но я думаю, что как раз в этом матче она и прервётся. Все серии когда-нибудь заканчиваются, а эта и так долго длится. К тому же у «Лестера» очень достойная атака. В группе со «Спартаком» он в среднем по 2 забивал.



Вообще, мне кажется, что в этом матче скажется фактор, о котором мы часто говорим применительно к российским клубам. У «Лестера» больше конкурентных матчей. Всё-таки в голландском чемпионате уровень грандов и аутсайдеров очень сильно отличается. В Англии надо биться везде и всегда», — сказал Титов.

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