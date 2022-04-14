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ПСВ — «Лестер»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги конференций в Эйндховене

ПСВ — «Лестер»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги конференций в Эйндховене
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Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный четвертьфинальный матч Лиги конференций ПСВ — «Лестер».

Ставка: ТМ 3 за 1.60.

«На самом деле я очень удивлён, что букмекеры считают фаворитом матча ПСВ. Если посмотреть на последние результаты «Лестера» и сколько команда забивает и пропускает, то зачастую всегда удаётся поймать тотал меньше трёх или тотал меньше 3.5 гола.

Учитывая, что первая игра завершилась нулевой ничьей, не думаю, что со старта команды будут рисковать. Предлагаю сделать ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом 1.60. Не думаю, что «Лестер» и ПСВ сейчас в таком состоянии, чтобы отгружать друг другу два или три гола», — сказал Наливайко.

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