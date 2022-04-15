«Ренн» — «Монако»: букмекеры оценили шансы команды Головина продлить победную серию

Матч 32-го тура чемпионата Франции по футболу «Ренн» — «Монако» состоится 15 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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«Монако» идёт на серии из трёх побед в Лиге 1, «Ренн» одержал шесть побед в семи предыдущих турах.
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ренна» предлагается с коэффициентом 2.12. Победа «Монако» идёт за 3.55, ничья — за 3.65.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.85, тотал меньше 2.5 гола — за 2.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.
Результативная ничья оценивается в 4.80, победа «Ренна» всухую — в 3.90. Если «Монако» выиграет и не пропустит, зайдёт коэффициент 6.80.
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