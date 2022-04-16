«Спартак» — «Рубин»: эксперты назвали фаворита в матче 25-го тура РПЛ

Сегодня, 16 апреля, состоится матч 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Почему «Спартак» приблизит Слуцкого к зоне вылета в ФНЛ?
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45, что приблизительно равно 69% вероятности. Успех «Рубина» доступен у букмекеров за 8.30 (12%). Пари на ничью в основное время принимается за 5.20.
При этом аналитики считают, что встреча Российской Премьер-Лиги получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.
Поставить на волевую победу любой команды можно с коэффициентом 5.80. Удар в перекладину или штангу в матче доступен за 2.20.
Какой канал покажет матч «Спартак» — «Рубин»?
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