«Спартак» — «Рубин». Леонид Слуцкий уважать себя заставил

16 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех казанцев оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 16 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (16.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований, завораживают накалом страстей и противостояния на внутренней арене. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, осталось провести всего шесть туров. 16 апреля состоятся три встречи 25-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» примет «Рубин».

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» возглавлял Доменико Тедеско, и, стоит заметить, весьма успешно. Немецкому специалисту удалось добыть серебряные медали и путёвку в Лигу Европы, а также снискать любовь болельщиков. Прощание с тренером получилось очень трогательным и красивым, однако за собой оно повлекло нестабильность.



В текущем розыгрыше чемпионата России пост главного тренера по началу достался Рую Витории. Далеко не все были довольны назначением португальца, однако под его руководством, пусть и не без везения, красно-белые вышли в плей-офф Лиги Европы с первой позиции. К сожалению, все старания оказались напрасными, но это уже другая история.



Из-за того, что очень много сил уходило на евроарену, дела в РПЛ обстояли далеко не лучшим образом. Московский клуб располагался в середине турнирной таблицы и выступал с переменным успехом. Вероятно, именно это стало причиной очередной смены главного тренера. Детали разногласий не разглашаются. По итогу должность вновь занял иностранец — Паоло Ваноли.

Пока оценивать работу итальянца трудно, но некий прогресс ощутим. За последние пять матчей в чемпионате России его подопечные одержали победы над «Динамо» (2:0) и «Арсеналом» (3:0). Также сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и потерпели поражения с минимальным перевесом от «Краснодара» (1:2) и «Локомотива» (0:1). В последнем случае результат совсем не закономерен.



Красно-белые выглядели намного интереснее противника и даже открыли счёт, но гол не был засчитан из-за офсайда. Плюс грубую ошибку совершил арбитр встречи — Сергей Карасёв. ЭСК РФС признала, что рефери напрасно не удалил на 24-й минуте игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека. В результате хавбек стал автором голевой передачи, которую под занавес встречи Вильсон Изидор превратил в гол.



А вот «Рубин» уже не первый год возглавляет Леонид Слуцкий. В прошлогоднем розыгрыше РПЛ его подопечные выступали очень ярко. Регулярно добывали победы, особенно во второй половине сезона. Вследствие этого заняли четвёртую позицию в турнирной таблице и не менее бойко стартовали в текущем розыгрыше.

Однако из-за травмы важного игрока Хван Ин Бёма и ухода легионеров у казанцев случился спад. За последние девять туров чемпионата России одержали только одну победу над «Ахматом» (2:1). Причём выцарапали её в компенсированное ко второму тайму время благодаря ошибке соперника. Во всех остальных встречах потерпели поражения.

Стоит заметить, что даже активность в зимнее трансферное окно не помогла «Рубину» встать на ноги. К коллективу присоединились Александр Ломовицкий, Виталий Лисакович и Константин Кучаев. Новобранцы неплохо вписались в стратегию Леонида Слуцкого, особенно Кучаев. Даже порадовали результативностью в некоторых встречах. Однако побед всё равно нет.



На данный момент команда располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России и рискует по итогам сезона вылететь во второй по значимости футбольный дивизион страны. Сам Слуцкий заявил, что не станет бросать коллектив в трудный период. Тренер отметил свою готовность рискнуть карьерой и репутацией ради сохранения прописки.



Такой подход однозначно заслуживает уважения, однако при нынешних раскладах в грядущем матче гораздо больше верится в успех москвичей. Дело ещё в том, что встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена», где красно-белые выступают на порядок лучше, чем в гостях. Думаем, можно взять П1 + ТБ 1.5 за коэффициент 1.66.

В результативном исходе противостояния сомневаться не приходится. За 24 встречи чемпионата России казанцы пропустили 43 мяча. Много. Хотя забили тоже порядочно — 31. У москвичей статистика поскромнее, за этот же период получили в свою сетку 32 кожаных снаряда, а сами забили 27. Но зимой они усилились нападающим, от которого уже есть польза. Так что ждём от них больше голов и победу.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» 16 апреля 2022 года

Под руководством Паоло Ваноли «Спартак» в последних пяти встречах чемпионата России выступил довольно здорово. В некоторых из них порадовал результативностью и уверенной атакующей игрой. С «Рубином», который угодил в чёрную полосу, проблем возникнуть не должно. Леонид Слуцкий сильно ограничен в ресурсах из-за травмы основного игрока и ухода легионеров. Думаем, хозяева окажутся сильнее.



Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.66.