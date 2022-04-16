«Уфа» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Уфа» – ЦСКА.
Ставка: ЦСКА забьёт 1 или 2 гола за 1.65.
Сможет ли ЦСКА взять себя в руки после двух неудач?
«В Уфе на искусственном газоне команда Алексея Стукалова будет принимать ЦСКА. После того как армейцы напропускали в последних двух матчах шесть мячей, Березуцкие обязаны сделать перестановки, внести коррективы в игру. Очень много ЦСКА пропустил. И основной акцент должен быть сделан на обороне. А впереди за счёт индивидуального класса игроков ЦСКА может что-то решить.
«Уфа» также играет в три центральных защитника. Была недавно победа в Самаре, но в последнем туре проиграли «Сочи». Фактор своего поля не сыграл. ЦСКА борется за тройку, результат здесь нужен и тем и другим. Откровенно говоря, жду вязкий футбол. Мне кажется, что большого количества голов быть не должно. Но ЦСКА свой голик обязательно забьёт. Армейцы давно не уходили с поля без забитого мяча. В последний раз — в домашней игре с «Зенитом» в ноябре.
Вряд ли ЦСКА забьёт больше двух мячей, но и вряд ли меньше одного. «Уфа», может быть, где-то чуть больше будет раскрываться. Возможно, атака ЦСКА в последних матчах выглядит не очень ярко, но есть стандарты, падают игроки ЦСКА часто в чужой штрафной, назначаются пенальти. Не знаю, забьёт ли снова Языджи или нет. Но мой прогноз — ЦСКА забьёт 1 или 2 гола за 1.65».
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