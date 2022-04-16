«Тоттенхэм» — «Брайтон»: ставка Артура Петросьяна на матч 33-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Брайтон».

Ставка: «Тоттенхэм» победит и тотал больше 1.5 мяча за 1.89.

«Можно ли делать далекоидущие выводы из гостевой победы «Брайтона» над «Арсеналом»? Вряд ли. Не сказать, что южане не заслуживали победы – они действительно сумели наконец собраться и сыграть с желанием. Но в то же время без немалого везения и, соответственно, невезения «канониров» дело не обошлось. Сумеют ли подопечные Грэма Поттера снова сотворить мини-сенсацию? Вряд ли.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брайтон» с коэффициентом 3.00.

«Тоттенхэм» слишком хорош в последнее время. Четыре победы подряд, пять в шести последних матчах. 21 забитый мяч в шести последних играх. Собственно, даже голая статистика показывает, в какой форме сейчас находятся «шпоры». Доэрти выбыл до конца сезона, но не думаю, что это проблема. Более того, не удивлюсь, если Конте летом найдёт замену 30-летнему ирландцу.



Лондонцы на всех парах рвутся в Лигу чемпионов, и после прошедшего тура они, пожалуй, впервые в этом сезоне стали фаворитами в гонке с «Арсеналом» и другими».

Матич сообщил об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Лука Каттани: «Спартак» не может постоянно ссылаться на судейство.

Ваноли признался, что почувствовал «спартаковский дух».

Рангник: «МЮ» не может показывать стабильно хороший футбол.