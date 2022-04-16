«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/2 финала Кубка Англии

Популярный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Почему матч «Сити» — «Ливерпуль» в Кубке Англии мы запомним надолго?
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.86.
«Недавно команды играли в АПЛ, а встреча, как и их матч первого круга, завершилась вничью со счётом 2:2. Важно помнить, что 11 из 14 последних очных игр соперников завершились с минимум тремя забитыми голами. Эти команды всегда выдают настоящее шоу. На неделе оба клуба пробились в полуфинал Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» прибегнул к ротации лидеров Салаха, Мане, ван Дейка и Робертсона. Сыграли вничью с «Бенфикой» (3:3) и прошли дальше. «Манчестер Сити» в основном составе выстоял против «Атлетико» (0:0). Играть через два дня на третий. Поэтому здесь может быть преимущество даже у «Ливерпуля». Однако «Сити» свой гол обязательно забьёт. Поэтому жду результативную игру».
«Ман Сити» — «Ливерпуль»: когда начало, где покажут.
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