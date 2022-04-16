«Уфа» — ЦСКА: ставка Егора Титова на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» – ЦСКА.

Сможет ли ЦСКА взять себя в руки после двух неудач?

Ставка: ЦСКА победит за 2.00.

«ЦСКА очень слабо провёл две последние игры в чемпионате. С «Уралом» повезло, что не проиграли. «Химки» же свой шанс использовали, превратив в голы многочисленные ошибки армейцев. Нужно исправляться. Ведь вроде бы так хорошо всё получалось у команды Березуцкого после возобновления сезона. Все хвалили новичков. Необходимо возвращаться на победные рельсы.



«Уфа» в тяжёлой ситуации. Выиграли у «Крыльев Советов» на выезде, но тут же уступили дома «Сочи». В данный момент вылет «Уфы» видится логичным развитием событий. Не видно уверенности, к сожалению, игроки нервничают. Игры какой-то не видно. Но дома на искусственном поле «Уфа» будет цепляться за свой шанс, биться. Ничего другого и не остаётся делать. Надо за счёт характера что-то делать.



Но всё-таки класс ЦСКА заметно выше. А после таких неудач мотивация должна вернуться. Легионеры должны понять, что нужно пахать, просто так победы не придут. Нужно защищать своё место в тройке призёров. Ставлю на чистую победу ЦСКА».

Агент Языджи оценил физическую готовность турецкого футболиста.



«Уфа» разорвала контракт с португальским полузащитником перед игрой с ЦСКА.



Ваноли признался, что почувствовал «спартаковский дух».



Георгий Мелкадзе: Руй Витория мог бы привести «Спартак» к чемпионству.