«Уфа» — ЦСКА: ставка Егора Титова на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» – ЦСКА.
Сможет ли ЦСКА взять себя в руки после двух неудач?
Ставка: ЦСКА победит за 2.00.
«ЦСКА очень слабо провёл две последние игры в чемпионате. С «Уралом» повезло, что не проиграли. «Химки» же свой шанс использовали, превратив в голы многочисленные ошибки армейцев. Нужно исправляться. Ведь вроде бы так хорошо всё получалось у команды Березуцкого после возобновления сезона. Все хвалили новичков. Необходимо возвращаться на победные рельсы.
«Уфа» в тяжёлой ситуации. Выиграли у «Крыльев Советов» на выезде, но тут же уступили дома «Сочи». В данный момент вылет «Уфы» видится логичным развитием событий. Не видно уверенности, к сожалению, игроки нервничают. Игры какой-то не видно. Но дома на искусственном поле «Уфа» будет цепляться за свой шанс, биться. Ничего другого и не остаётся делать. Надо за счёт характера что-то делать.
Но всё-таки класс ЦСКА заметно выше. А после таких неудач мотивация должна вернуться. Легионеры должны понять, что нужно пахать, просто так победы не придут. Нужно защищать своё место в тройке призёров. Ставлю на чистую победу ЦСКА».
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