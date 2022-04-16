«Зенит» — «Урал»: ставка Константина Генича на матч 25-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Урал».

Ставка: «Зенит» победит с форой (-2) за 1.94.

«Пожалуй, самая очевидная пара тура. «Зенит», зная, как сыграют московское «Динамо» и ЦСКА, будет принимать одного из аутсайдеров сезона — «Урал». «Зенит» дома играет очень ярко, результативно. Мало кому шансы он оставляет.

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Хоть «Урал» в последних матчах был неплох, но он давненько не выигрывал. Последняя победа датирована прошлым годом, когда «Урал» победил на выезде «Ростов» — 4:1. Сейчас поговаривают, что шатается кресло под Игорем Шалимовым. Не знаю, какой футбол он сейчас предложит «Зениту».



У «Зенита» нет травмированных, нет дисквалифицированных. Плюс возвращается Вендел в основную группу. Отличная скамейка у «Зенита». Если он хочет в четвёртый раз подряд стать чемпионом, то дома нельзя терять очки с такими командами, как «Урал». «Зенит» выиграет, и минимум в два мяча.



Я бы сыграл «Зенит» с форой (-2) за 1.94. Можно поаккуратнее сыграть за 1.60 с (-1.5). Семак сказал, что худший матч «Зенита» в сезоне был с «Уралом» на выезде. Не знаю, повторится ли история в домашней встрече. Но «Зенит» должен будет спокойненько своё взять — с разницей в 2 мяча минимум».

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