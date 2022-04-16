«Спартак» — «Рубин»: прогноз Романа Гутцайта на матч 25-го тура чемпионата России

Популярный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт дал свой прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Рубин».

Почему «Спартак» приблизит Слуцкого к зоне вылета в ФНЛ?

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

«Команда Паоло Ваноли в прошлом туре одержала уверенную победу, обыграв тульский «Арсенал» со счётом 3:0. Ещё одна из второй части турнирной таблицы отправится в Москву. «Рубин» находится в тяжелейшей ситуации и показывает плохие результаты. Даже в недавнем матче с «Краснодаром» соперник забил при первом же моменте и ещё после рикошета. Казанцы тогда уступили. По турнирной таблице и по количеству поражений в последние месяцы «Рубин» находится на спаде.



«Спартак» не всегда добивался результата в этом сезоне, пусть часто и играл не хуже соперника. «Спартак» пропускает часто, а «Рубин» практически всегда. Обе команды ошибаются, поэтому жду взаимные голевые ошибки».

Какой канал покажет матч «Спартак» — «Рубин»?



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