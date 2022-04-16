«Спартак» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 25-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — «Рубин».

Почему «Спартак» приблизит Слуцкого к зоне вылета в ФНЛ?

Ставка 1: победа «Спартака» за 1.40.

Ставка 2: победа «Спартака» в первом тайме за 1.89.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

«Спартак» прибавляет, без сомнения. Уже видна работа Ваноли, но я не говорю, что всё будет здорово в этом матче. «Рубин» ослаблен отъездом иностранцев, тем, что за последнее время уехали три нападающих и практически некому забивать.



«Спартак» прибавляет, даже в обороне, хотя любой проход соперника по флангу приводит к опасности у ворот «Спартака». Самое главное, что заиграло нападение. Думаю, что «Спартак» победит, победит в первом тайме, так как очень ярко начинает. И тотал матча будет больше 2.5 мяча».

Какой канал покажет матч «Спартак» — «Рубин»?



Каттани — о «Зените»: что это за команда? Я её не знаю.



Клаудиньо рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Бразилии.



Мостовой уверен, что «Спартак» потеряет легионеров.