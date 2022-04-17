ПСВ — «Аякс»: прогноз Романа Нагучева на финальный матч Кубка Нидерландов

Известный спортивный журналист, комментатор Роман Нагучев дал прогноз на финал Кубка Нидерландов сезона-2021/2022 ПСВ — «Аякс».



Ставка: победа «Аякса» с форой (-1.5) за 3.38.



«У «Аякса» была целая неделя подготовки к этому матчу, а ПСВ, наоборот, отыграл тяжелейшую встречу в Лиге Европы. Причём он даже первым забил.



Думаю, что к воскресенью команда полностью не восстановится. Ещё «Аякс» находится в лучшей форме.



Думаю, что в этом матче «Аякс» одержит уверенную победу с форой (-1.5)», — сказал Нагучев.