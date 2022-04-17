«Ньюкасл» — «Лестер»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Лестер».



Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 1.64.



«Ньюкасл» наконец-то прервал серию из трёх поражений и по делу переиграл «Вулверхэмптон». Игра не была слишком зрелищной, в ней было минимум шансов, но даже при таком любимом «волками» развитии событий «сороки» выглядели лучше – и тактически грамотнее, и острее впереди.

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Для «Лестера» это будет четвёртая непростая игра за 10 дней, причём сразу после прилёта из Нидерландов. Наверняка Брендан Роджерс проведёт здесь ротацию – всё-таки видимых турнирных задач у «лис» в АПЛ нет.

Так что, скорее всего, «Ньюкасл», демонстрирующий в последнее время приличный уровень игры и продолжающий прогрессировать, как минимум не проиграет в матче с не слишком мотивированным и уставшим соперником», — сказал Петросьян.

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