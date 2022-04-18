«Наполи» — «Рома»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» — «Рома».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

«Сегодня я даю прогноз на матч чемпионата Италии, в котором «Наполи» встретится с «Ромой». Этот матч вынесен на понедельник. «Рома» провела последний матч в четверг в рамках Лиги конференций, поэтому, получается, есть какое-то время на восстановление.

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«Наполи» уже не участвует в еврокубках, поэтому был полный недельный цикл подготовки к матчу. «Наполи» располагается на третьем месте в чемпионате Италии, но там очень серьёзная плотность. В прошлом туре неаполитанцы дома проиграли «Фиорентине», что случилось уже второй раз в текущем сезоне. В Кубке Италии проиграли в дополнительное время, а в чемпионате – в основное. Очень результативной получилась игра.



«Наполи» в последнее время выдаёт результативные матчи: и пропускает, и забивает, и выигрывает через верх, но как оказалось, что и проигрывает. Этим воспользовались конкуренты. «Милан» сейчас первый, «Интер» — второй, но «Интер» первый по потерянным, у него ещё игра в запасе.



Что касается матча с «Ромой», то римляне в Лиге конференций выполнили свою задачу. Обыграли соперника со счётом 4:0 и вышли в полуфинал турнира. Римляне оформили проход в эффектном стиле. «Рома» в этом сезоне также выдаёт очень много ярких матчей, но при этом есть проблемы в защите.



В двух из последних четырёх матчей с участием «Ромы» проходила ставка ТБ 2.5 мяча и обе забьют, а у неаполитанцев — четырежды в последних пяти играх.

Где покажут матч «Наполи» — «Рома»?

Мне кажется, что в этом матче можно рассчитывать на атакующий футбол, так как «Наполи» любит играть зрелищно. О «Роме» можно сказать то же самое. Это команда, которая ярко и зрелищно играет на стандартах. Ко всему прочему ещё и больше всех в Серии А забивает на последних минутах матчей.



Мне кажется, что здесь стоит ждать результативного футбола. Это просто тенденция последних лет в Италии. Италия — один из самых результативных чемпионатов в Европе, но в этом сезоне Бундеслига Серию А всё же обошла. Там в среднем больше трёх голов забивают, но Италия не сильно отстала в этом смысле.



Учитывая все эти тренды и то, что эти команды в своих матчах много голов забивают, то я бы предложил ставку «ТБ 2.5 мяча и обе забьют» за 2.15. Лично я жду яркий и зрелищный футбол с обеих сторон».

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