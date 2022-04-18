«Аталанта» — «Верона»: ставка Егора Титова на матч итальянской Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Аталанта» – «Верона».

Ставка: победа «Аталанты» за 1.65.

«Можно сказать, что «Аталанта» проваливает весенний отрезок. В чемпионате уже давно перестало получаться. Можно было подумать, что команда переключилась на Лигу Европы, но там вылетели от «Лейпцига». Теперь надо попытаться мобилизовать силы, чтобы включиться в борьбу за какие-нибудь еврокубки. «Аталанта» должна разозлиться на себя. Многое ей по силам, но качественный футбол она показывает лишь фрагментарно. Провалов слишком много.

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«Верона» очень крепкий сезон провела. Вылет ей не грозит. Команда находится в середине таблицы. Многих лидеров покусала, яркий футбол показывала в ряде встреч. Но тоже видно, что силёнок осталось не так много, как и мотивации.



Думаю, «Аталанта» всё-таки соберётся и победит. Одна победа в последних пяти встречах для такой команды — крайне мало. Здесь домашний матч, соперник не особенно заряженный. Считаю, что команда Миранчука выиграет. Уверен в прогнозе на 8 из 10».

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