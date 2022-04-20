«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Брайтон».
Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 1.72.
«Понятно, что чемпионская гонка. Понятно, что игра с «Ливерпулем» на Кубок отняла много сил и будет большая ротация – это всё тоже предсказуемо. Думаю, что все те, кто следит, прекрасно понимали, почему Зак Стеффен появился в воротах, а не Эдерсон. И вообще, зачем всё это нужно было? Огромное количество сил «Манчестер Сити» оставил в Мадриде.
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На матч с «Брайтоном» выйдет качественный состав, потому что нельзя терять очки. «Брайтон» очень мало пропускает: всего 17 мячей на выезде – это действительно круто.
Южане получили два хороших результата в Лондоне. Теперь приезжают в Манчестер и будут очень крепко стоять. Думаю, это будет очень мощно. «Сити» придется вскрывать эту насыщенную оборону.
Что касается контратак, я думаю, что «Сити» будет их минимизировать. Уже не будет той истории, которая была на «Уэмбли», — сказал Казанский.
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