Бьянка Андрееску — Арина Соболенко: прогноз Игоря Панкова на матч в Штутгарте

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Штутгарте Бьянка Андрееску — Арина Соболенко.



Ставка: победа Андрееску с форой (+4) за 1.70.



«В стартовом матче в Штутгарте Бьянка Андрееску оправдала мои ожидания в прогнозе и после продолжительной паузы в выступлениях одержала свою первую победу. Конечно, переоценивать её успех в игре с Нимайер сильно не стоит. Но психологически такая рабочая и напряжённая победа канадке была нужна.

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С характером и силой воли всё в порядке. И сразу вспомнился прошлый сезон, когда многое не получалось у Бьянки, но она упорно сражалась. Так, в последних проигранных матчах с далеко не последними в туре соперницами Саккари, Роджерс и Контавейт с разницей более четырёх геймов не уступала.



Соболенко является прошлогодней финалисткой Штутгарта. Местный грунт в зале очень неплохо подходит под её манеру игры. Правда, вызывает сомнения форма Арины. Фактически с начала года мы видели в её исполнении только два более-менее успешных турнира. Речь идёт об Открытом чемпионате Австралии, но там, несмотря на 1/8 финала, были постоянные мучения в каждом из победных матчей.

Также был четвертьфинал Дохи с разгромными победами над Корне и Тайхман. Всего Арина в 2022-м выиграла 7 поединков, только в трёх из них в Дубае и Дохе были победы с пробитием форы в четыре гейма. И к этому ещё можем добавить 7 поражений, когда белорусская теннисистка шла в линии фаворитом.



Несомненно, весь сезон вряд ли Арина будет пребывать на таком спаде, но пока серьёзных предпосылок по игре к выходу на оптимальную форму не просматривается. Андрееску девушка с характером, ей есть что сегодня доказывать себе и своим соперницам. Стоит вновь проверить Бьянку, линия позволяет», — сказал Панков.

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