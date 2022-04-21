«Леванте» — «Севилья»: прогноз Борхи Пардо на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Борха Пардо дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Севилья».
Ставка: ничья за 3.60.
«Леванте» принимает «Севилью» после великолепной победы (4:1) над «Гранадой» на выезде. Этот триумф вселил невероятную уверенность в «Леванте». Если команда раньше только надеялась на спасение, то теперь она уверена в том, что сможет его достичь. Домашний стадион поможет «Леванте», как поможет и тот факт, что «Севилья» понесла тяжёлые потери в игре с «Реалом». Первая из них заключается в результате (поражение со счётом 2:3 при том, что андалусийцы вели 2:0 к перерыву). Вторая — большое количество травмированных. Поэтому я верю, что ничья — весьма вероятный исход этого противостояния. Хотя никого из участников матча она не устроит», — сказал Пардо.
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