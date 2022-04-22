Фабио Фоньини — Оскар Отте: прогноз Игоря Панкова на матч турнира в Белграде

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Белграде Фабио Фоньини — Оскар Отте.



Ставка: победа Фоньини за 1.57.



«Фабио Фоньини несколько приободрился после перехода на европейский грунт. В Монте-Карло и Белграде выиграл уже три матча. За исключением игры с Циципасом, действует без серьёзных спадов, с мотивацией проблем нет, физически готов хорошо. В Сербии за плечами Чеккинато и Бедене. В целом вполне сопоставимые соперники с предстоящим немцем Отте.



Оскар Отте явно может занести себе в актив выступление в Белграде. Все же четвертьфинал турнира АТР-250 для него большой успех. Пройдены Табило и Карацев. Соперники достойные, но всё же Аслан далёк от оптимальной формы, а Табило явно ниже своих возможностей сыграл, возможно, «не зашёл» ему европейский грунт. При этом стоит отметить, что на прошлой неделе в Монте-Карло Отте проиграл Мунар Клару и Руусувуори – неплохим бегункам, умеющим надёжно отработать на задней линии. Потенциально Фоньини из этого же направления.



Думаю, сегодня турнирный путь немецкого теннисиста завершится. При должном настрое и с учётом хороших игровых кондиций Фоньини способен обыграть Оскара», — сказал Панков.