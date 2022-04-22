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Стефанос Циципас — Григор Димитров: прогноз Игоря Панкова на игру турнира в Барселоне

Стефанос Циципас — Григор Димитров: прогноз Игоря Панкова на игру турнира в Барселоне
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Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Барселоне Стефанос ЦиципасГригор Димитров.

Ставка: победа Димитрова с форой (+5) за 1.60.

«Стефанос Циципас пробует в этом году повторить и улучшить свои результаты на весеннем грунтовом отрезке сезона. В Монте-Карло удалось выиграть титул, а Барселоне сделан шаг к защите очков за прошлогодний финал. Шаг этот получился не самый уверенный, двухдневная игра с Ильёй Ивашко растянулась на три сета, но всё же в решающей партии Стефанос собрался и без проблем закрыл представителя Беларуси.

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Димитров порадовал своей игрой в Монте-Карло. Очевидно, что сейчас он пребывает в хорошей форме. Стартовый матч в Барселоне с Корией получился, как и у Циципаса, непростым. Цепкий аргентинец в своём стиле затянул матч, но и самому Григору не привыкать играть такие поединки.

Предстоящий матч интересен, конечно, тем, что сойдутся два соперника, имеющие в арсенале одноручные бэкхенды. В этом плане стоит обратить внимание на историю личных встреч, где видим равные противостояния.

Думаю, на сегодня с учётом хорошей формы одного и второго разгрома ждать не стоит. Да и в целом Стефанос нечасто по сезону устраивает разгромы своим соперникам. Фору в пять геймов нынешний Димитров при должном настрое вполне способен удержать, как это делал в последних личных встречах», — сказал Панков.

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