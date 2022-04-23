«Интер» — «Рома»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Италии

23 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома». Начало игры — в 19:00 мск.
Где покажут матч «Интер» — «Рома» в прямом эфире?
Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу действующего чемпиона Италии можно с коэффициентом 1.68. Успех «Ромы» оценён экспертами в 5.55. Ставки на ничью принимаются за 4.40.
Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78, на назначение пенальти — за 2.40, на гол в каждом тайме — за 1.75.
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