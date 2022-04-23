«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» (Москва) – «Нижний Новгород».

Ставка: «Локомотив» победит за 1.78.

Почему «Локомотив» разочарует в матче с «Нижним Новгородом»?

«У «Нижнего» сейчас есть очковый запас перед командами, находящимися в зоне вылета. Прямой вылет вряд ли грозит команде Кержакова, «Урал» и Тула отстают на семь очков за пять туров до конца. Зона переходных встреч ближе, но и там есть гандикап. «Нижний Новгород» хорошо организован. Понятно, что в атаке он мало что может показать, не хватает качества состава, зато пропускает мало.

Проиграли за последние пять встреч только «Динамо», да и то в концовке сами себе забили. До этого уступили ЦСКА, играя тайм в меньшинстве и пропустив в компенсированное время. Команда приличная. Но есть ощущение, что силы у неё заканчиваются. Есть отрыв, поэтому игроки могут позволить себе передышку.

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«Локомотив» ещё не теряет шансы даже на бронзу. Для этого надо выигрывать у «Нижнего» и ждать, что «Динамо» победит ЦСКА. У железнодорожников непредсказуемая команда, но я бы отметил их умение создавать моменты. Только «Енисею» в кубковой игре уступили без шансов. А в чемпионате регулярно забивает «Локо».



Тяжёлую игру жду, но, на мой взгляд, класса у «Локомотива» хватит, чтобы выиграть. Изидор поверил в себя, много забивает. Наверняка и здесь свой момент поймает».

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