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«Лацио» — «Милан»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

«Лацио» — «Милан»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии
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Денис Наливайко — спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на матч 34-го тура итальянской Серии А «Лацио» — «Милан».

Ставка: обе команды забьют — нет за 2.17.

«Наверное, главный матч в этом туре в Италии. «Милан» продолжает борьбу за скудетто, а «Лацио» борется за еврокубки. Команда может зацепиться даже за Лигу Европы. Вероятнее всего, эта встреча будет ожесточённой.

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«Милан» пропустил три мяча от «Интера». В целом команда пропускает довольно мало в последних турах Серии А. «Лацио» не забивает довольно много и регулярно. Мне кажется, что оба клуба будут опасаться друг друга из-за возможности ошибиться и пропустить первым.

Предлагаю сделать ставку на «обе команды забьют – нет» с коэффициентом чуть больше двойки. Мне кажется, что здесь будет намного больше борьбы, нежели голов».

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