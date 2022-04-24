ЦСКА — «Динамо»: ставка Константина Генича на московское дерби в РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Динамо».
Черданцев предрёк «Зениту» психологические проблемы.
Ставка: тотал первого тайма больше 1 мяча за 2.03.
«Дерби. Второе и третье места играют друг с другом. В первом круге динамовцы обыграли ЦСКА — 2:1. Это была эмоциональная игра, где ЦСКА в первом тайме доминировал, а во втором тайме динамовцы выглядели откровенно лучше.
Те и другие оставили немало сил на неделе, играя в кубковых встречах основными составами. Здесь ЦСКА понимает, что его поджимает «Сочи». А «Динамо» опять играет раньше «Зенита».
В последних играх команд футбол был результативным. В четырёх из последних шести встреч минимум три мяча забивалось. И здесь вполне может быть вариант «обе забьют». Коэффициент — 1.73. Хотя ЦСКА по качеству игры со «Спартаком», особенно в первом тайме, выглядел печально. Во втором тайме хотя бы по эмоциям неплохо смотрелся. Здесь, возможно, команды без раскачки начнут — сразу побегут. ЦСКА вряд ли прямо откровенно от обороны будет с «Динамо» играть. А динамовцы любят действовать на пространстве.
Попробую рискнуть и за хороший коэффициент возьму вариант «больше 1 гола в первом тайме». Мне кажется, здесь футбол должен быть весёлым. Должна быть компенсация за не самую убедительную игру в Кубке России. Несмотря на то, что динамовцы прошли дальше, по игре в Калининграде они не впечатлили».
Виктор Гусев дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА — «Динамо»: момент истины для Березуцкого.
Агент: Бруно Фукс останется в ЦСКА в следующем сезоне.
Российский игрок «Риеки»: в Европе в юниорской школе умеют то, чему я учился в РПЛ.
- 24 апреля 2022
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:09
-
12:50
-
12:10
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 23 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00