ЦСКА — «Динамо»: ставка Константина Генича на московское дерби в РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Динамо».

Черданцев предрёк «Зениту» психологические проблемы.

Ставка: тотал первого тайма больше 1 мяча за 2.03.

«Дерби. Второе и третье места играют друг с другом. В первом круге динамовцы обыграли ЦСКА — 2:1. Это была эмоциональная игра, где ЦСКА в первом тайме доминировал, а во втором тайме динамовцы выглядели откровенно лучше.



Те и другие оставили немало сил на неделе, играя в кубковых встречах основными составами. Здесь ЦСКА понимает, что его поджимает «Сочи». А «Динамо» опять играет раньше «Зенита».



В последних играх команд футбол был результативным. В четырёх из последних шести встреч минимум три мяча забивалось. И здесь вполне может быть вариант «обе забьют». Коэффициент — 1.73. Хотя ЦСКА по качеству игры со «Спартаком», особенно в первом тайме, выглядел печально. Во втором тайме хотя бы по эмоциям неплохо смотрелся. Здесь, возможно, команды без раскачки начнут — сразу побегут. ЦСКА вряд ли прямо откровенно от обороны будет с «Динамо» играть. А динамовцы любят действовать на пространстве.



Попробую рискнуть и за хороший коэффициент возьму вариант «больше 1 гола в первом тайме». Мне кажется, здесь футбол должен быть весёлым. Должна быть компенсация за не самую убедительную игру в Кубке России. Несмотря на то, что динамовцы прошли дальше, по игре в Калининграде они не впечатлили».

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