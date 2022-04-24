«Лацио» — «Милан»: ставка Дмитрия Шнякина на матч 34-го тура итальянской Серии А

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 34-го тура Серии А «Лацио» — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет и обе забьют за 2.22.

«Сочный тур в Италии, есть на что посмотреть. В воскресенье выделяется большая игра в Риме с участием «Лацио» и «Милана».

«Лацио» — «Милан»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

«Лацио» тянется за еврокубками, но всё-таки у «Милана» задача притягательнее и чётче сформулирована – борьба за чемпионство. «Милану» ни в коем случае нельзя сорить очками сейчас, «Милану» нужнее.



С потерей Ибры команда свыклась, Ребич вообще перестал попадать в состав, так что их отсутствие – не такой большой удар по «Милану». У «Лацио» тоже порядок с составом, в хорошей форме Иммобиле – шесть голов в последних шести матчах.



Если мы вспоминаем последние очные игры команд, то тут преимущество у «Милана». Совсем недавно он разгромил римлян в Кубке Италии 4:0, а в первом круге чемпионата дома победил 2:0.



«Лацио» нестабилен – проигрыш «Наполи», затем победа над «Кальяри», проигрыш в дерби 0:3, потом победа над «Сассуоло», а в минувшем туре едва спасли ничью в домашней встрече с «Торино». К тому же «Лацио» слабенько играет большие матчи. А вот «Милан» ни разу не проиграл в чемпионате за последние 11 матчей.



Думаю, что обе команды забьют, но я добавлю сюда вариант, что «Милан» не проиграет».

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