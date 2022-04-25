«Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Лидс».
Ставка: «Лидс» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.01.
«Пэлас» сник, потерпел уже три поражения подряд. Уступил в полуфинале Кубка «Челси» и, похоже, потеряв серьезную мотивацию на остаток сезона, довольно посредственно выглядел в игре с «Ньюкаслом». Сумеют ли «орлы» собраться на игру с «Лидсом»? Есть сомнения.
Фрэнк Лэмпард обвинил судей АПЛ в двойных стандартах.
«Лидс» же, хоть не имеет видимой турнирной мотивации, продолжает прогресс под руководством Джесси Марша. Три победы в четырех последних матчах у йоркширцев. И это без Бамфорда и с Джеймсом в роли ложной девятки.
Рискну предположить, что белые проведут очередной качественный матч и будут выглядеть ярче поникших хозяев. Вряд ли мы увидим больше четырех забитых мячей, и при этом гости не проиграют», — сказал Петросьян.
«Кристал Пэлас» — «Лидс»: статистика очных встреч и травмированные игроки.
Клопп обвинил вратаря «Эвертона» Пикфорда в затяжке времени.
Заболотный заявил, что не будет болеть против Польши на ЧМ-2022.
Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.
- 25 апреля 2022
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 24 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:09
-
12:50
-
12:10
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 23 апреля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:30