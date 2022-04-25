«Кристал Пэлас» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Лидс».



Ставка: «Лидс» не проиграет и ТМ 4.5 за 2.01.



«Пэлас» сник, потерпел уже три поражения подряд. Уступил в полуфинале Кубка «Челси» и, похоже, потеряв серьезную мотивацию на остаток сезона, довольно посредственно выглядел в игре с «Ньюкаслом». Сумеют ли «орлы» собраться на игру с «Лидсом»? Есть сомнения.

Фрэнк Лэмпард обвинил судей АПЛ в двойных стандартах.

«Лидс» же, хоть не имеет видимой турнирной мотивации, продолжает прогресс под руководством Джесси Марша. Три победы в четырех последних матчах у йоркширцев. И это без Бамфорда и с Джеймсом в роли ложной девятки.



Рискну предположить, что белые проведут очередной качественный матч и будут выглядеть ярче поникших хозяев. Вряд ли мы увидим больше четырех забитых мячей, и при этом гости не проиграют», — сказал Петросьян.

«Кристал Пэлас» — «Лидс»: статистика очных встреч и травмированные игроки.

Клопп обвинил вратаря «Эвертона» Пикфорда в затяжке времени.

Заболотный заявил, что не будет болеть против Польши на ЧМ-2022.

Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.