Эксперты оценили шансы в ответном матче «Реала» с «Манчестер Сити»

4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится ответная игра полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
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Аналитики оценили шансы команд в матче. Заключить пари на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 2.14, что приблизительно равно 47% вероятности. Успех мадридского «Реала» оценивается коэффициентом 3.48 — 29% вероятности. Если основное время завершится вничью, сыграет коэффициент 4.00 — 25% вероятности.
Первая встреча, которая проходила в Манчестере (Англия), завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 4:3. Для того чтобы выйти в финал, «горожанам» достаточно не проиграть в Испании. Ставки на такой исход принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39 (72% вероятности).
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