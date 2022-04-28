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«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Германии

«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Германии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс».

Ставка: обе забьют за 2.08.

«У «Лейпцига» в первом матче не будет сразу трёх игроков – центральных защитников Орбана и Симакана и опорника Кампля. Команда Доменико Тедеско и без этого далеко не безупречна в игре без мяча, так что стоит ожидать определённых проблем у своих ворот. В то же время атакующий потенциал, командная скорость и эффективность немцев впереди впечатляют. Только что закончилась 15-матчевая беспроигрышная серия «быков», в течение которой они, демонстрируя отличный футбол, поднялись из середины таблицы в зону Лиги чемпионов.

У ван Бронкхорста дерзкая команда, и, думаю, даже статус матча не повлияет на то, что будет происходить на поле. Шотландцы, конечно, вряд ли выиграют, но свои моменты у чужих ворот у них наверняка будут», — сказал Петросьян.

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