«РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы в Германии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс».
Ставка: обе забьют за 2.08.
«У «Лейпцига» в первом матче не будет сразу трёх игроков – центральных защитников Орбана и Симакана и опорника Кампля. Команда Доменико Тедеско и без этого далеко не безупречна в игре без мяча, так что стоит ожидать определённых проблем у своих ворот. В то же время атакующий потенциал, командная скорость и эффективность немцев впереди впечатляют. Только что закончилась 15-матчевая беспроигрышная серия «быков», в течение которой они, демонстрируя отличный футбол, поднялись из середины таблицы в зону Лиги чемпионов.
У ван Бронкхорста дерзкая команда, и, думаю, даже статус матча не повлияет на то, что будет происходить на поле. Шотландцы, конечно, вряд ли выиграют, но свои моменты у чужих ворот у них наверняка будут», — сказал Петросьян.
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Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.10.
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