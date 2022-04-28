«Лестер» — «Рома»: прогноз Дениса Наливайко на полуфинальную игру Лиги конференций

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч полуфинала Лиги конференций «Лестер» — «Рома».



Ставка: «Лестер» будет владеть мячом больше 53.5% за 1.80.



«Обсуждаем с вами полуфинал Лиги конференций. Да, может быть, не самый важный турнир, но когда речь идёт о полуфиналах, то становится интереснее — благо и команды, которые пробились в эту стадию, классные.

«Лестер» — «Рома»: когда начало, где покажут.

Посмотрел последние матчи «Лестера», посмотрел статистику. Даже в тех матчах, в которых «лисы» не выиграли, они всё равно много владели мячом.



Верите ли вы, что команда Моуринью в первом из двух матчей, да ещё и на выезде, будет играть первым номером? Жозе будет верен себе и будет играть от защиты.



Так-то команды совсем разные. «Рома» всё ещё борется за еврокубки. Может быть, даже думает и о Лиге чемпионов, но попасть в этот турнир будет очень сложно. Так или иначе, победа в Лиге конференций будет рычагом. Жозе снова сможет доказать, что является великим тренером.



«Лестер» и по составу, и по амбициям выглядит командой, которая тоже должна выиграть Лигу конференций. Я думаю, что победитель именно этой пары поднимет кубок над головой. Моя ставка будет на то, что у «Лестера» будет больше 53,5 процента владения мячом. На это дают коэффициент 1.80.



На мой взгляд, это очень верная ставка. Если мне не верите, то посмотрите, как в последних матчах «Лестер» играет по владению мячом», — сказал Наливайко.



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