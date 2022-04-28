«Лестер» — «Рома»: ставка Егора Титова на встречу Лиги конференций 28 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Рома» в 1/2 финала Лиги конференций сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Лестера» и ТБ 1.5 за 2.88.



«У «Ромы» в последнее время был тяжёлый график — игры с «Наполи» и «Интером» на выезде. В Неаполе удалось спастись, в Милане проиграли без шансов. Не очень свежо выглядит команда Жозе Моуринью. И, думаю, ей будет невероятно сложно в Англии, где «Лестер» задаст сумасшедший темп.

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На Лигу конференций он настраивается, играет с желанием. Лига конференций его не смущает. Трофей в клубном музее лишним не будет. В чемпионате для «Лестера» уже ничего не решается, он идёт в серединке, поэтому акцент будет сделан на еврокубковой игре.



«Рома», как я уже сказал, может просто физически не выдержать из-за достаточно сложного графика встреч. Да и на выезде у команды Моуринью всё не очень здорово. На прошлой стадии проиграли норвежцам. Понятно, что Жозе постарается выстроить плотную оборону, даст установку сыграть от защиты. Но я считаю, что настроенный «Лестер» сумеет выжать результат за счёт своей скорости и заряженности. После победы в Эйндховене в 1/4 финала «Лестер» захочет дойти до финала.



Поставлю на победу «Лестера» и тотал больше 1,5 мяча. 2:0 или 2:1 — такой мне видится победа англичан», — сказал Титов.



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