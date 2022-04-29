«Страсбург» — «ПСЖ»: эксперты оценили шансы парижан в матче чемпионата Франции

29 апреля состоится матч 35-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск.

Почему «ПСЖ» не выиграет у «Страсбурга» в чемпионате Франции?

Эксперты склоняются к победе парижан: поставить на «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.27. Успех «Страсбурга» доступен за 3.38. Ставки на ничью принимаются за 3.76.



Аналитики считают, что матч «Страсбург» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32.

Если забьют футболисты «Страсбурга», сыграет коэффициент 1.30. Гол подопечных Маурисио Почеттино доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Гол в каждом тайме идёт за 1.70, гол в первые 15 минут — за 3.00, вероятность назначения пенальти оценена в 2.40.

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