«Рубин» — «Сочи»: ставка Егора Титова на матч 27-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Рубин» – «Сочи».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Рубин» наконец-то выиграл в прошлом туре. Не знаю, поможет ли это команде Слуцкого раскрепоститься, всё-таки кризис был затяжной. Да и, честно говоря, игра с «Арсеналом» не была такой уж убедительной, хотя Тула сейчас, наверное, слабейшая команда чемпионата. Посмотрим на «Рубин» на фоне «Сочи», претендующего на медали.

Почему Леонида Слуцкого ждёт очередной провал в игре с «Сочи»?

Вообще, «Сочи» прилично изменился в последнее время. Команда как будто потеряла баланс в игре. Она стала действовать ещё более агрессивно, больше атакует, но сзади порядка нет. Пропускают сочинцы много и практически в каждом матче. Что странно, от «Зенита» не пропустили, но там и играли сочинцы иначе, от обороны.



Сейчас нет ключевого защитника «Сочи» Родриго, который продолжает отбывать дисквалификацию, поэтому у «Рубина» будет шанс забить. Настырный Лисакович вполне может поймать свой момент, но и «Сочи» наверняка забьёт. Кассьерра снова обрёл форму, Юсупов хорош, Нобоа. Поэтому выберу здесь ставку обе забьют. «Сочи» будет вести игру, где-то раскрываться, и голы должны быть».

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