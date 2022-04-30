«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Известный телекомментатор, журналист и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился прогнозом на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча аз 2.57.
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«Зенит» — лидер чемпионата, а «Локомотив» идёт на пятом месте. После кубковой неудачи «Зенит» отправился в Краснодар и победил там со счётом 3:1. «Локо» на своём поле выиграл у «Нижнего Новгорода» 2:1. Надо сказать, что этот единственный мяч железнодорожники пропустили, когда «Нижний Новгород» играл в меньшинстве. Всякое могло быть в этой игре.
Конечно, у «Локомотива» есть Изидор. Этот бомбардир забивает почти в каждом матче. Меня, честно говоря, «Локомотив» в последних матчах не впечатлил настолько, чтобы думать, что в Питере он приедет и даст настоящий бой «Зениту», которому два шага осталось до золота. Думаю, что «Локо» займёт выжидательную позицию, а там как пойдёт. «Зенит» силён. У него три победы подряд. 15 матчей без поражений. Поскольку «Зенит» играет дома, давайте посмотрим, как это было. 11 побед на своём поле, ничья с «Ростовом» и поражение от «Сочи».
Осложняет ситуацию для «Локомотива» ещё то, что дисквалифицированы два футболиста. Причём каждый из них — ключевой в своей линии. Так получилось, что Кухта едва ли не главный сейчас нападающий. Он не примет участия в матче. Ещё не будет Живоглядова. Слышно в последнее время, что у него появляются великолепные предложения из других клубов.
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Надо сказать, что Гильерме вернулся. Я с большим уважением отношусь к этому голкиперу, но всё-таки не всегда он убедителен для меня. Всё, что я сказал, настраивает на большое количество забитых мячей. На самом деле мой прогноз будет совсем не о том, а даже о противном.
«Зенит», как мне кажется, постарается сыграть надёжно, сберегая своё серьёзное преимущество. Напомню, он на шесть очков опережает «Динамо». Не будет «Зенит» стремиться к голевой феерии, но постарается обеспечить себе победу. Следующая игра у «Зенита» дома с «Химками». Наверняка команда захочет досрочно завоевать это золото на глазах у своих зрителей. Для этого нужны две победы, чтобы не откладывать на матч «Спартак» — «Зенит» в Москве 15 мая или на матч последнего тура в Нижнем Новгороде. Лучше это всё сделать на глазах своих зрителей. Думаю, будет в каком-то смысле закрытая игра. Кстати, в первом круге была ничья 1:1. Забитых голов не будет много».
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