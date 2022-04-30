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Букмекеры назвали фаворита Кубка Стэнли после определения пар первого раунда

Букмекеры назвали фаворита Кубка Стэнли после определения пар первого раунда
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В НХЛ определились все пары первого раунда Кубка Стэнли — 2022. Трофей разыграют 16 клубов. Букмекеры обновили котировки на чемпиона НХЛ.

Все пары первого раунда Кубка Стэнли.

Главным претендентом считается «Колорадо». Ставки на «Эвеланш» принимаются с коэффициентом 4.80: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 4800 рублей.

Также в число фаворитов входят «Калгари», «Флорида» (по 10.0) и «Тампа-Бэй» (12.0). Ниже оцениваются шансы «Каролины» (12.5), «Бостона», «Торонто» (по 14.50), а также «Миннесоты», «Рейнджерс», «Сент-Луиса» и «Эдмонтона» (по 15.0).

В число аутсайдеров попали «Питтсбург» (20.0), «Вашингтон» (23.0), «Даллас» (27.0), «Лос-Анджелес» (38.0) и «Нэшвилл» (50.0).

Действующим чемпионом НХЛ является «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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