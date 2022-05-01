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«Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

«Спартак» – «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов».

Генич рассказал, что Дзюба добавил его в чёрный список после поражения в споре.

Ставка 1: обе забьют за 1.84.

Ставка 2: Соболев забьёт за 2.55.

«Спартак», у которого виноваты все вокруг — судьи, комментаторы и прочие футбольные деятели, дома будет принимать «Крылья Советов». Понятно, что для «Спартака» сейчас существует только один турнир, и это Кубок России. Правда, «Спартак» всего в трёх очках от зоны стыковых матчей, но никто не понимает, будут ли они вообще. Скорее всего, их не будет. Сезон провальный в любом случае.

Это одна из последних домашних игр «Спартака» в чемпионате. Приезжают быстробегущие «Крылья», давненько не игравшие вничью. В последнем матче они проиграли «Химкам» — 1:4, но совсем не по делу. «Крылья» в последний раз играли вничью ещё в марте с «Зенитом». Это было в домашней встрече. Сейчас вся группа атаки у «Крыльев» в строю. Правило бывших может сработать. У «Крыльев» есть Глушенков. По игре самарцы оставляют очень приятное впечатление. Они никого не боятся, лезут вперёд. А «Спартак» — это раздражитель, интересный вызов.

Учитывая, что «Спартак» не очень качественно играет в обороне, у «Крыльев» будет шанс отличиться. Я думаю, что и у «Спартака» он будет. Если говорить про правило бывших, вполне можно ждать гола от Александра Соболева. Я бы сыграл этот вариант, а также «обе забьют» за 1.84».

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