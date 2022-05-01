«Тоттенхэм» – «Лестер»: ставка Артура Петросьяна на матч 35-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Лестер».
Ставка: «Тоттенхэм» победит + тотал больше 1.5 мяча за 1.70.
«С «Тоттенхэмом» произошло что-то странное в последних двух матчах. После впечатляющей серии с 21 забитым мячом в шести играх «шпоры» умудрились не просто не забить, но даже не нанести ни одного удара в створ ворот «Брайтона» и «Брентфорда».
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Думаю, что целая неделя на разбор полетов была очень кстати для Конте и итальянец наверняка разобрался в произошедшем.
У «Лестера» АПЛ сейчас отошла на второй план – побороться за трофей в Европе куда важнее. И потому все свои основные силы Роджерс бросит на двухматчевое противостояние с «Ромой». Да, у него достаточно качественная скамейка, но в целом злой «Тоттенхэм» должен будет хотеть победить больше.
Предположу, что хозяева здесь победят, а в матче будет забито как минимум два мяча».
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