Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим прогнозом на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

Генич рассказал, что Дзюба добавил его в чёрный список после поражения в споре.

Ставка 1: победа «Спартака» за коэффициент 2.08.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.14.

Ставка 3: победа «Спартака» в первом тайме за коэффициент 2.66.

«Я думаю, что «Спартак» победит, так как он играет неплохо в последних играх. Другое дело, что нет результата. Тотал голов будет больше 2.5 мяча, потому что обе команды забивные, играют очень много в атаку. Думаю, что «Спартак» победит и в первом тайме, потому что он довольно ярко начинает матчи», — сказал Ловчев.

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