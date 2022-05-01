Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим прогнозом на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».
Генич рассказал, что Дзюба добавил его в чёрный список после поражения в споре.
Ставка 1: победа «Спартака» за коэффициент 2.08.
Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.14.
Ставка 3: победа «Спартака» в первом тайме за коэффициент 2.66.
«Я думаю, что «Спартак» победит, так как он играет неплохо в последних играх. Другое дело, что нет результата. Тотал голов будет больше 2.5 мяча, потому что обе команды забивные, играют очень много в атаку. Думаю, что «Спартак» победит и в первом тайме, потому что он довольно ярко начинает матчи», — сказал Ловчев.
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