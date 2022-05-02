«Байер» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» – «Айнтрахт» Франкфурт в 32-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.89.



«Интересный матч в Бундеслиге. Продолжается борьба за места в Лиге чемпионов. «Айнтрахт» в ней уже не участвует. Да и учитывая, как Франкфурт выступает в еврокубках, его волнует именно эта история. Они попробуют выиграть Лигу Европы.

Прогноз на матч «Байер» — «Айнтрахт» с коэффициентом 3.25.

Что касается «Байера», то ему нужно прописываться в этой зоне Лиги чемпионов. Для него очень важна эта игра. Домашний матч, конечно, «Байер» будет играть на победу.



В принципе, довольно весёлый футбол показывают и те и другие. Думаю, в этой игре надо отталкиваться от забитых мячей. «Байер» не очень хорошо защищается, да и не любит это делать. Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.89 выглядит просто прекрасной ставкой. Наверное, эту ставку можно делать чуть ли не на любой матч «Байера». Большей частью она будет правильной», — сказал Андронов.

Гладилин: Ваноли не тренирует «Спартак», а тренируется на «Спартаке».

Де Лигт написал трогательное прощальное письмо к Мино Райоле.

Рангник оценил будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».