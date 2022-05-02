Эксперты назвали фаворита Кубка Стэнли перед стартом плей-офф

3 мая стартует розыгрыш Кубка Стэнли. 16 лучших команд НХЛ вступят в борьбу за почётный трофей. Букмекеры назвали фаворита розыгрыша.

Все пары первого раунда Кубка Стэнли-2022.

По оценке аналитиков, главный претендент на трофей — «Колорадо Эвеланш». Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 4.50. В первом раунде «лавины» сыграют с «Нэшвиллом» (30.00).



Поставить на победителя регулярного чемпионата — «Флориду» — можно с коэффициентом 6.20. Команда Сергея Бобровского уже на старте плей-офф встретится с «Вашингтоном» Александра Овечкина. Сейчас Ови восстанавливается после повреждения. Коэффициент на то, что столичный клуб возьмёт Кубок Стэнли, — 20.00.



За 8.00 можно поставить на «Калгари» или «Торонто». «Флеймз» в первом раунде сразятся с «Далласом» (30.00), а «Кленовые листья» — с «Тампой» Никиты Кучерова и Андрея Василевского. Шансы «молний» выиграть Кубок Стэнли оценили котировкой 10.00. При этом два последних Кубка Стэнли завоевала именно «Тампа».

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Поставить на «Каролину» можно с коэффициентом 11.00. «Ураганам» на старте плей-офф будет противостоять «Бостон» (16.00). Кроме того, за 16.00 можно поставить на «Рейнджерс», «Эдмонтон», «Питтсбург», «Миннесоту» или «Сент-Луис».

«Рейнджерс» Артемия Панарина и «Питтсбург» Евгения Малкина встретятся друг с другом, очное противостояние также ждёт «Сент-Луис» Владимира Тарасенко и «Миннесоту» Кирилла Капризова. «Эдмонтону» на старте плей-офф выпало играть с «Лос-Анджелесом» (30.00).

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