«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Матч, в котором всё понятно с точки зрения интриги, всяких возможных разворотов событий. Ясно, что «Ливерпуль» не упустит того, чего он добился в первой встрече. Для этого ему даже побеждать совершенно не обязательно.
Эдуард Мор дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».
Не думаю, что всех основных игроков будет задействовать Юрген Клопп. Мне кажется, они приедут совершенно спокойно сыграть. Счёт 1:1 их вполне устроит. Сейчас в разгаре безумная чемпионская гонка в Англии. У «Вильярреала» таких прямых задач в чемпионате нет. И он будет пытаться выпрыгнуть из своих штанишек.
Думаю, обе забьют с коэффициентом 1.7 — это очень хорошая ставка. Всё-таки «Вильярреал» дома вынужден будет играть в атаку. У «Ливерпуля» команда, которая достаточно сильна на контратаках. Она знает, на чём ловить «Вильярреал», — сказал Андронов.
Goal.com дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».
Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».
Почему «Ливерпуль» не позволит «Вильярреалу» оживить интригу во втором матче?
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