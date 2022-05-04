Майкл Оуэн дал прогноз с коэффициентом 9.00 на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»

Экс-игрок сборной Англии по футболу Майкл Оуэн сделал рискованную ставку на второй матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». В первой встрече англичане победили со счётом 4:3.

Ставка: точный счёт 2:1 в пользу «Ман Сити» за 9.00.

«Первая игра вошла в классику мирового футбола, от ответного матча мы тоже ждём нешуточной драмы. Если учитывать ход первой встречи, поражение с разницей в один мяч стоит признать шикарным результатом для «Реала».

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«Манчестер Сити» мог вести с разницей в три-четыре гола уже после первого тайма. Но «Реал» остался в седле. У мадридцев есть Бензема, который невероятно хорош в Лиге чемпионов. «Реалу» нужно надеяться, что сегодня он снова сыграет на высшем уровне.

До сих пор не могу понять, как так вышло, что «Ман Сити» выиграл всего лишь с разницей в один мяч. Де Брёйне и Бернарду Силва показали великолепный футбол, создали столько моментов… Если «Сити» сыграет так же, как и неделю назад, то попадёт в финал Лиги чемпионов.

«Реал» при помощи родных трибун однозначно рассчитывает пройти дальше. Без гола мадридцы не останутся. Но я ставлю на 2:1 в пользу «Ман Сити». В Лиге чемпионов будет английский финал», — цитирует Оуэна Betvictor.

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