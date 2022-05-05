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«Айнтрахт» Ф — «Вест Хэм»: прогноз Константина Генича на матч полуфинала Лиги Европы

«Айнтрахт» Ф — «Вест Хэм»: прогноз Константина Генича на матч полуфинала Лиги Европы
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Айнтрахт» Франкфурт — «Вест Хэм».

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Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 мяча за 2.08.

«2:1 в первом матче победил «Айнтрахт», по делу победил. Хотя всё могло сложиться иначе, там Боуэн в концовке пробил через себя и попал в перекладину. Но и у «Айнтрахта» были шикарные моменты при счёте 2:1, когда Камада попал в штангу.

Хорошая должна получиться игра. «Вест Хэм» уступил «Арсеналу» в уик-энд 1:2, но при этом у него нет каких-то суперзадач в чемпионате. У «Айнтрахта» та же самая история. Тут всё сосредоточение исключительно на ответном матче. «Айнтрахт» уступил «Байеру» в понедельник — 0:2.

Не знаю, как с силёнками у команд. Но я думаю, что во втором тайме футбол должен быть открытый, как и в первой встрече. Тогда забили всего один мяч. Но мне кажется, сейчас должно быть зеркальное отображение. Может быть, первый тайм получится аккуратненьким. А во втором тайме команды вполне могут рискнуть.

И я бы здесь выбрал ставку «тотал второго тайма больше 1.5 мяча» за 2.08. Забьёт «Айнтрахт» — надо будет лезть «Вест Хэму». Забьёт «Вест Хэм» — надо будет отвечать «Айнтрахту». Жду, что во втором тайме будет как минимум два забитых мяча».

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